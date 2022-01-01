Максим Артамонов В Перми на месте старого зоопарка власти пообещали создать «общедоступное пространство» Работы начнутся в следующем году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По словам главы Перми Алексея Дёмкина, после переезда зоопарка с улицы Монастырская на этой территории планируется создать «общедоступное общественное пространство». Это будет «место отдыха и памяти», рассказал Дёмкин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».



«Для нас принципиально важно, чтобы на этой территории после переезда зоопарка появилось общедоступное общественное пространство.Работы можно будет начать сразу после переезда зоопарка. Благоустройство этой территории оценивается в 330 млн руб», — отметил мэр.



Чиновник пояснил, что губернатор пермского края Дмитрий Махохин «прорабатывает возможность профинансировать работы за счёт привлечения внебюджетных источников».



«В первую очередь на объекте будут выполнены работы по демонтажу построек, затем планируется прокладка инженерных сетей, а после этого — благоустройство, установка малых архитектурных форм.Это будет место отдыха и памяти, потому что на той территории есть захоронения людей и причём с известными фамилиями, которые внесли серьёзный вклад в развитие нашего города», — рассказал глава города.



Действующий пермский зоопарк находится на территории бывшего Архиерейского кладбища, которое существовало до 1930 года. В 1931 году оно было демонтировано и там разместился Пермский зоосад.



Пермский зоопарк. 1930 год.

Новый зоопарк в Перми начали строить в 2017 году, в Индустриальном районе. Несколько раз сроки сдачи объекта переносились, были возбуждены уголовные дела. Стройка возобновилась лишь зимой этого года. Планируется, что новый зоопарк будет состоять из 56 объектов, которые предназначены для различных видов животных и птиц.



По словам главы Перми, животных в новый пермский зоопарк начнут перевозить только в 2023 году. Переезд откладывался несколько раз.

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