В Перми принудительно демонтировали более 300 незаконных автостоянок, вывесок и НТО Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

С начала года во всех районах Перми было принудительно демонтировано 344 самовольно установленных движимых объекта, автостоянок открытого типа, рекламных конструкций и вывесок. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений администрации Перми.

Например, в Кировском районе снесена незаконная автостоянка, в Дзержинском — убрали несанкционированные ограждения автостоянки и павильон «Шиномонтаж». В октябре снесены павильоны бывшего кафе «Ешь-ка» на Комсомольском проспекте, 71а и бывшего авторынка по ул. Островского, 93.

В мэрии отметили, что работы по демонтажу проводятся в рамках подготовки города к 300-летнему юбилею. Сейчас элементы благоустройства приводятся к требованиям, предъявляемым к архитектурному облику города.

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