На территории «Мотовилихинских заводов» произошёл пожар Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

В четверг, 22 декабря, в 8.37 в краевое управление МЧС поступило сообщение о загорании объекта на ул. 1905 года в Перми.

Позднее «КП-Пермь» сообщила, что пожар произошёл на территории Мотовилихинских заводов.

Загорелись отложения в вентиляционном канале на площади 0,5 кв. м. Из здания были эвакуированы 16 человек.

К тушению пожара привлекались 22 человек личного состава и 7 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

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