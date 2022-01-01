Пермское УФАС: Выросло число жалоб на действия естественных монополий Антимонопольное ведомство подвело итоги работы за год Поделиться Твитнуть

В 2022 год в Пермское УФАС поступило более 300 заявлений и материалов о нарушении антимонопольного законодательства субъектами естественных монополий или занимающих доминирующее положение на рынках (в том числе в сферах тепло-, водо- и газоснабжение, электроэнергетика, железнодорожный транспорт и пр.). Об этом сообщили на пресс-конференции в надзорном органе.

Обращения чаще всего связаны с навязыванием незаконных условий по договорам поставки энергоресурсов, необоснованным отказом в их заключении, несогласием со структурой платы за услуги монополистов, ограничением доступа к энергоресурсам и др.

К настоящему времени, по 11 материалам приняты меры антимонопольного реагирования, большая часть которых насила предупредительный характер.

Отмечается, что в этом году вновь возросло количество жалоб на нарушение порядка подключения к инженерно-техническим сетям естественных монополий. Также много жалоб связано с препятствованием перетоку энергоресурсов до конечных потребителей со стороны различных посредников — владельцев транзитных сетей.

Всего было рассмотрено более 260 таких материалов (на 17% больше по сравнению с 2021 годом). По статье 9.21 КоАП РФ инициировано более 30 административных производств. Сумма наложенных штрафов составила 2,2 млн. рублей.

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