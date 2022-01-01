Максим Артамонов В Перми выявлены нарушения при хранении данных пациентов в пяти поликлиниках Прокуратура внесла главврачам представление Поделиться Твитнуть

Прокуратура провела проверку поликлиник Перми по поводу соблюдения законодательства об охране персональных данных. Выяснилось, что в пяти медучреждениях были нарушения. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ведомство.



В числе нарушителей оказались «Краевая стоматологическая поликлиника № 2», «Городская поликлиника № 7», «Городская детская клиническая больница № 13», «Городская детская клиническая поликлиника № 1» и «Клиническая медико-санитарная часть № 1».



В этих медучреждениях не использовалось установленное там программное оборудование. В связи с этим прокуратура пришла к выводу, что технологии по защите персональных данных пациентов в этих поликлиниках не применяются.

Прокуратура внесла главврачам медучреждений представления. Нарушения устранены.



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