Лжепострадавшего при стрельбе в пермском университете приговорили к обязательным работам Прокуратура требовала отправить Александра Калинина в колонию на 2,5 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 22 декабря, в Ленинском райсуде Перми оглашён приговор в отношении бывшего студента ПГНИУ Александра Калинина, незаконно получившего компенсацию в качестве пострадавшего при нападении на вуз. Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде обязательных работ на 400 часов.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», суд учёл раскаяние обвиняемого и компенсацию им ущерба.

Ранее сообщалось, что прокуратура требует для обвиняемого 2,5 года колонии и штраф 40 тыс. руб.

Как установил суд, Калинин предоставил ложную информацию о том, что пострадал при нападении на кампус Пермского государственного национального исследовательского университета. Он обратился в медицинское учреждение и сообщил, что получил травму ноги, выпрыгивая из окна, хотя на самом деле в момент нападения на территории университета студента не было.

Таким образом он хотел незаконно получить денежную компенсацию. Позднее студент сознался, что в тот день не был в университете. Против него было возбуждено уголовное дело.





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