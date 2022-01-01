Прокуратура требует отправить в колонию лжепострадавшего при стрельбе в ПГНИУ Александр Калинин может провести в заключении 2,5 года Поделиться Твитнуть

Выдавший себя за потерпевшего после трагедии в Пермском университете студент вуза Александр Калинин может получить 2,5 года лишения свободы. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».

Такой срок для подсудимого на судебном заседании 20 декабря запросила прокуратура. В надзорном ведомстве отметили, что мошенничество при получении выплат относится к категории тяжких преступлений. Статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Прокурор также запросил для студента штраф 40 тыс. руб.

Напомним, молодой человек солгал, что в день массовой стрельбы в вузе 20 сентября прошлого года находился на территории университетского кампуса и получил травму ноги, выпрыгивая из окна. Таким образом он хотел незаконно получить денежную компенсацию. Позднее студент сознался, что в тот день не находился в университете. Против него было возбуждено уголовное дело.

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