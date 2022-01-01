Максим Артамонов В Пермском крае мобилизованный резервист погиб в ДТП с грузовиком

Он возвращался из учебной части в Елани Поделиться Твитнуть

Стоп-кадр видео Госавтоинспекции Прикамья с места аварии

В минувшую субботу в Пермском крае на трассе Кукуштан—Чайковский произошло смертельное ДТП, в котором погиб мобилизованный из Пермского края, возвращавшийся домой из учебной части в Елани (Свердловская обл.).



В краевом управлении ГИБДД тогда сообщали, что авария произошла около 15:20. Водитель 1999 г.р. на 234 километре трассы на автомобиле Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте.



Спустя несколько дней СМИ сообщили о гибели двух мобилизованных из Пермского края, один из них был из Чайковского и во время увольнения из части погиб в аварии с грузовиком.

Как уточняет портал 59.RU, смерть военнослужащего официально подтвердили в краевом правительстве, не уточнив подробностей.



По словам куратора регионального центра помощи семьям участников спецоперации Константина Строгого, сейчас военная прокуратура проводит проверку, точные сведения пока никто дать не сможет.

«Могу только сказать, что резервист погиб во внеслужебное время и вне территории учебной части. Военная прокуратура сделает свои выводы, и только тогда можно будет комментировать дальше», — пояснил чиновник 59.ru.

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