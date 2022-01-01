На трассе Кукуштан–Чайковский в Пермском крае погиб 23-летний водитель Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В Пермском крае на трассе Кукуштан—Чайковский 17 декабря произошло смертельное ДТП, сообщили к краевом управлении ГИБДД.

По предварительной информации, около 15.20 водитель 1999 г.р. на 234-м километре трассы выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате аварии шофёр легковой иномарки от полученных травм скончался на месте.

Проверка по факту аварии продолжается. В ГИБДД просят водителей в связи с непростой погодной ситуацией строго соблюдать правила дорожного движения, не совершать необдуманных манёвров на дороге.

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