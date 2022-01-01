Из Пермского края вывезено ещё более 100 тысяч новогодних ёлок Всего экспортировано 212,5 тысячи праздничных деревьев Поделиться Твитнуть

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В декабре 2022 года Управлением Россельхознадзора по региону из Пермского края проконтролирована отправка 101,1 тыс. новогодних елей и сосен. Как сообщили в ведомстве, 18,5 тыс. деревьев отправились в Белоруссию и Казахстан, 82,6 тыс. — в Московскую, Воронежскую, Ростовскую и Волгоградскую области, а также в Краснодарский и Ставропольский края.

Всего в 2022 году из Пермского края отгружено 212,5 тыс. штук праздничных елей и сосен.

Чаще всего отправки осуществлялись в Казахстан, Беларусь, Туркменистан, а также в Свердловскую, Белгородскую области и другие вышеперечисленные российские регионы.

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