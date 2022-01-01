Пермяков ждёт самая холодная ночь, резкое потепление и снегопады В выходные в регионе воздух прогреется до +2 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ночь на четверг, 22 декабря, станет в Пермском крае самой холодной на этой неделе, температура будет опускаться до -30 градусов. Но уже к вечеру завтрашнего дня резко потеплеет и пойдёт снег. Об этом сообщает ВЕТТА.

«Серьезный снегопад начнётся вечером в четверг, в ночь на пятницу будет идти сильный снег», — прокомментировал прогноз специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. Он добавил, что снегопад не прекратиться и утром в пятницу, при этом температура воздух поднимется до 0 градусов.

По словам синоптика, в выходные также ожидаются осадки, причём снег будет уплотняться из-за тёплой погоды — воздух в регионе прогреется до +2 градусов.

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