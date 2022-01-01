На ул. Промышленной в Перми произошло массовое ДТП
Погибших и пострадавших нет
Поделиться
Твитнуть
В среду, 21 декабря, в 08 час. 23 мин. в региональное управление МЧС поступило сообщение о столкновении транспортных средств на ул. Промышленной в Перми.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, после прибытия на место пожарного подразделения было установлено, что столкнулись две легковушки, третий автомобиль вылетел в кювет.
Разлива топлива и возгорания не было. Погибших и пострадавших при ДТП нет.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть