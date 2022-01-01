На ул. Промышленной в Перми произошло массовое ДТП Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

В среду, 21 декабря, в 08 час. 23 мин. в региональное управление МЧС поступило сообщение о столкновении транспортных средств на ул. Промышленной в Перми.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после прибытия на место пожарного подразделения было установлено, что столкнулись две легковушки, третий автомобиль вылетел в кювет.

Разлива топлива и возгорания не было. Погибших и пострадавших при ДТП нет.

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