Максим Артамонов Чиновники в Пермском крае начали шить маскировочные сети для участников СВО

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В Пермском крае чиновники из администрации Карагайского муниципального округа решили, что будут шить маскировочные сети для участников сперцоперации. Об этом местные власти сообщили на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».



«Сотрудники администрации и депутат думы Карагайского муниципального округа Елена Тиунова Петровна помогают в создании маскировочных сетей для наших военнослужащих», — сообщается в посте.

Сколько таких сетей будет сшито, власти не уточнили.



Напомним, на прошлой неделе в Перми заработал пункт приёма новогодних подарков для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Он разместился на первом этаже ЦУМа.



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