В Перми начался сбор новогодних подарков для военнослужащих в зоне СВО Пункт приёма разместился на первом этаже ЦУМа Поделиться Твитнуть

В Перми заработал пункт приёма новогодних подарков для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Он разместился на первом этаже ЦУМа. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Людой желающий может принести сюда подарки для воинов: это могут быть сладости, поздравительные открытки, письма. Здесь же можно оставить свои контакты для дальнейшего взаимодействия в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Сбор подарков продлится до 25 декабря.

Первыми на призыв волонтёров откликнулись жители Частинского муниципального округа. Они собрали и сегодня привезли более 200 сладких новогодних подарков с поздравительыными открытками от частинских школьников.

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