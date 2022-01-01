В Перми мошенники продавали путёвки в неработающий санаторий Абхазии Среди пострадавших - жители разных регионов страны Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники Главного управления угро МВД России совместно с коллегами из Московской области задержали участников преступной группы, которые подозреваются в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-служба МВД, злоумышленники создали поддельный сайт пансионата в Абхазии (который на самом деле закрыт на ремонт) и продавали через него фальшивые туристические путёвки. Когда выяснялось, что пансионат не принимает отдыхающих, псевдоменеджеры переставали выходить на связь.

По факту преступлений было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Оперативно-розыскные мероприятия привели полицейских в Пермь. Здесь были задержаны четыре человека, которые отвечали за управление расчётными счетами, обналичивание денежных средств, оформление цифровых подписей.

В ходе обысков арендованной фигурантами дела квартиры было изъято около 2,8 тыс. банковских карт, 500 мобильных телефонов и 347 печатей, в том числе различных государственных органов. Также обнаружены сим-карты, роутеры, бланки временных удостоверений личности и пр.

«Есть основания полагать, что сообщники по аналогичной схеме запустили ещё несколько сайтов для хищения денег граждан», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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