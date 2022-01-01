Чайковскую городскую думу уличили в нарушении закона о защите конкуренции Суд поддержал претензии Пермского УФАС Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В Пермском УФАС рассмотрели жалобу предпринимателя из города Чайковского на действия местных властей и сочли её обоснованной. Управление обратилось в суд и выиграло дело.

Как пояснили в пресс-службе антимонопольного ведомства, написавший жалобу мужчина победил в аукционе на размещение НТО, но не смог начать работу, поскольку место оказалось занято предыдущим владельцем.

Выяснилось, что Положение о порядке и условиях размещения НТО на территории Чайковского, утверждённое местной думой, не регламентирует сроки обращения чиновников в суд с целью принудительного демонтажа незаконно размещённых нестационарных торговых объектов.

Получается, что аукционы на размещение НТО проводятся, а победители, с которым заключаются договоры, не могут начать работу, поскольку участки ещё заняты объектами прежних владельцев.

В УФАС пришли к выводу, что Положение нарушает Закон о защите конкуренции.

В Чайковской городской думе вынесено предупреждение о необходимости до 23 декабря 2022 года изменить Положение о порядке и условиях размещения НТО на территории муниципалитета, чтобы ситуация неравенства победителей торгов была исключена.

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