Максим Артамонов Пропавших в Перми братьев из Башкирии нашли в СИЗО Как они там оказались, пока не известно Поделиться Твитнуть

СИЗО №1 / фото: letsgoshop.ru

В Перми в СИЗО найдены два брата из республики Башкирия, которые накануне считались пропавшими без вести. Об окончании поисков мужчин сообщили их родственники.

По данным perm.aif.ru, брат двух мужчин рассказал, что его родные живы и здоровы. Из-за чего они оказались в следственном изоляторе, он не знает. Полиция пока никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в из Башкирии в Пермь выехали по делам двоюродные братья 35 и 37 лет. Они приехали в Пермь 16 декабря из города Дюртюли на чёрной «Киа Рио». Они перестали выходить на связь.В связи с этим родственники подали заявление в полицию.

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