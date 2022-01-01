Максим Артамонов В Пермском крае разыскивают пропавших без вести братьев из Башкирии Мужчины приехали в Прикамье по делам 16 декабря и пропали Поделиться Твитнуть

Фото: Из личного архива родственников

В Перми ищут двоюродных братьев — 35-летнего Фаниля Бастанова и 37-летнего Булата Касимова. Они приехали в Пермь 16 декабря из города Дюртюли (Башкирия) на чёрной «Киа Рио». Мужчины сообщили родным, что поехали по делам.

Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на родственников пропавших, они уехали в Пермь на автомобиле Kia Rio. Братья должны были вернуться в Уфу или Дюртюли в минувшую субботу, 17 декабря, но на связь так и не вышли. В связи с этим родственники подали заявление в полицию.

Полиция ищет автомобиль «Киа Рио» с госномером В363КВ (702 регион).

Родственники объявили вознаграждение за достоверную информацию о пропавших.

Их приметы:

Фаниль Бастанов: рост примерно 175 см, волосы тёмные короткие, глаза карие.

Булат Касимов: рост 177-178 см, волосы тёмные короткие, глаза карие.

Информацию просят сообщать по тел.: 8-999-155-13-14, 8-917-488-05-50.

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