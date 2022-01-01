Краснокамский водоканал оштрафован за загрязнение реки
В Малую Ласьву попали канализационные стоки
Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу МУП «Краснокамский водоканал» на решение Свердловского райсуда Перми. Об этом сообщается на сайте краевого суда.
Ранее в районной инстанции признали предприятие виновным в нарушении требований к охране водных объектов и наложили на него штраф 150 тыс. руб. В суде было доказано, что в январе текущего года по вине МУП канализационные стоки попали в реку Малая Ласьва в районе ул. Фрунзе, 1а в Краснокамске, в результате чего содержание загрязняющих веществ в пробах воды превысило предельно допустимые нормы.
Судья Пермского краевого суда оставил решение без изменения, поскольку факт совершения вменяемого административного правонарушения полностью подтвердился собранными по делу доказательствами.
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