Краснокамский водоканал оштрафован за загрязнение реки В Малую Ласьву попали канализационные стоки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу МУП «Краснокамский водоканал» на решение Свердловского райсуда Перми. Об этом сообщается на сайте краевого суда.

Ранее в районной инстанции признали предприятие виновным в нарушении требований к охране водных объектов и наложили на него штраф 150 тыс. руб. В суде было доказано, что в январе текущего года по вине МУП канализационные стоки попали в реку Малая Ласьва в районе ул. Фрунзе, 1а в Краснокамске, в результате чего содержание загрязняющих веществ в пробах воды превысило предельно допустимые нормы.

Судья Пермского краевого суда оставил решение без изменения, поскольку факт совершения вменяемого административного правонарушения полностью подтвердился собранными по делу доказательствами.

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