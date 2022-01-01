В торговых центрах Перми начнут «вылавливать» бесцельно слоняющихся подростков Рейды запланированы на зимние каникулы Поделиться Твитнуть

В Перми собираются выявлять подростков, которые бесцельно проводят время в торговых центрах, и проводить с ними разъяснительные беседы по недопущению с их стороны антиобщественных действий.

Для подобной работы в Свердловском районе будет создана мобильная группа для профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Как сообщает «Рифей», в ней примут участие сотрудники правоохранительных органов и общественной организации Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Пермском крае.

Рейды мобильная группа будет проводить в течение зимних каникул. Патрулирование планируется в ТРК «Семья», ТЦ «Шоколад» и «Радуга», а также в других общественных местах.

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