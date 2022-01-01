В Перми за кинотеатром «Кристалл» снесут девять аварийных домов Их расселение начнётся после 2024 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Свердловском районе Перми к сносу готовят девять аварийных домов. Это дома № 57, 60, 67, 68, 73, 80/3 по ул. Куйбышева, № 13 и 15 по ул. Успенского и № 7а по ул. Пионерской.

Как сообщили в пермской мэрии порталу 59.ru, двухэтажные и трёхэтажные здания 50-х годов постройки включены в реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

При этом уточняется, что расселение домов начнётся после 2024 года, так как они не вошли в действующую программу по расселению, где учитывались здания, признанные аварийными до 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на Тихом Компросе в Перми снесут восемь аварийных домов.

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