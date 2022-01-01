Максим Артамонов Депутат Пермской думы Владимир Плотников заявил об «одурманивании молодёжи» И предложил больше внимания уделять патриотическому воспитанию Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы депутат Владимир Плотников заявил, что городским властям нужно больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодёжи. Он привёл в пример Пермский кадетский корпус им. Суворова, где открываются классы, в которых будут обучаться девочки.

Депутат считает, что это очень важно, тем более учитывая, что сейчас происходит вокруг России.

«Всё, что делается всеми нашими так называемыми «партнёрами»... Нас пытаются расчленить, нашу молодёжь — одурманить. Патриотическое воспитание очень важно, нужно уделять этому как можно больше внимания», — сказал парламентарий.

Другие депутаты высказали мнение, что патриотические мероприятия нужно добавить в культурную программу в рамках празднования 300-летия Перми.





Первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин отметил, что в программу праздничных событий уже включены такие мероприятия. По словам замглавы Перми по социальным вопросам Алексея Грибанова, сейчас городские власти занимаются масштабной программой патриотического воспитания в школах. Чиновник упомянул про всероссийский съезд нового движения детей и молодёжи «Время первых». Кроме того, в 2023 году в Перми планируется построить новый корпус кадетской школы.

Напомним, депутат Плотников регулярно высказывается о важности патриотического воспитания. В конце сентября парламентарий прокомментировал решение федеральных властей о мобилизации. Он заявил, что все попавшие под призыв россияне должны явиться на призывные пункты, вне зависимости от своей должности и звания.

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