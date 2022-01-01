Максим Артамонов корреспондент В Перми депутат гордумы Плотников прокомментировал решение о частичной мобилизации Он считает, что для детей чиновников и депутатов не должно быть исключений Поделиться Твитнуть

Владимир Плотников

Константин Долгановский

По мнению депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова, все попавшие под призыв россияне должны явиться на призывные пункты, вне зависимости от своей должности и звания. Парламентарий напомнил про уголовную ответственность за попытку избежать мобилизацию.

«У нас есть государственная политика, Верховный главнокомандующий — наш президент, он больше знает и понимает, принимает свои какие-то там указы, и мы, жители России, должны это выполнять. Я думаю, что здесь нет разницы — депутат или не депутат. Это гражданская позиция любого человека. Не важно, какую он занимает должность — у нас все перед законом равны. В случае повестки у нас есть УК РФ — до 10 лет лишения свободы. Пожалуйста, через колонию на Донбасс. Если не хотят [люди, попавшие под частичную мобилизацию — Прим. ред.], значит будут привлекать к уголовной ответственности.

Плотников привёл пример Второй мировой войну, когда сын Сталина попал в плен, а сын Хрущёва погиб на фронте. Депутат утверждает, что сейчас аналогичная ситуация.

«Ещё пройдёт время, и думаю, что если кто-то будет своим детям помогать [избежать призыв — Прим. ред.], наступит уголовная ответственность. Мы ещё спецоперацию до конца не доделали. Нам нужно защищать свою родину. Нас просто стравили с братским народом и зажали в такое положение, что у нас нет других вариантов. Киргизия, Таджикистан, Казахстан просто обкладывают нас со всех сторон и пытаются поставить на колени. Не каждый человек это понимает», отметил Плотников.

Причины такого положения депутат видит в том, что боевые действия идут не на территории РФ, а «если бы коллективный Запад пришёл к нам, то люди по- другому бы всё понимали».

Согласно декларации об имуществе и доходах за 2021 год, депутат Владимир Плотников стал самым состоятельным депутатом Пермской городской думы. Он задекларировал доход в 221 млн руб. (в 2020-м — 218,5 млн руб.). Плотников также владеет двумя жилыми домами площадью 418,6 и 520,3 кв. м, половиной квартиры в Испании площадью 118,5 кв. м, двумя автомобилями Rolls-Royce Ghost и ВАЗ 21 120 и земельными участками площадью 18 818 кв. м.

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