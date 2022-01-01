Максим Артамоновкорреспондент
В Перми депутат гордумы Плотников прокомментировал решение о частичной мобилизации
Он считает, что для детей чиновников и депутатов не должно быть исключений
По мнению депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова, все попавшие под призыв россияне должны явиться на призывные пункты, вне зависимости от своей должности и звания. Парламентарий напомнил про уголовную ответственность за попытку избежать мобилизацию.
«У нас есть государственная политика, Верховный главнокомандующий — наш президент, он больше знает и понимает, принимает свои какие-то там указы, и мы, жители России, должны это выполнять. Я думаю, что здесь нет разницы — депутат или не депутат. Это гражданская позиция любого человека. Не важно, какую он занимает должность — у нас все перед законом равны. В случае повестки у нас есть УК РФ — до 10 лет лишения свободы. Пожалуйста, через колонию на Донбасс. Если не хотят [люди, попавшие под частичную мобилизацию — Прим. ред.], значит будут привлекать к уголовной ответственности.
Плотников привёл пример Второй мировой войну, когда сын Сталина попал в плен, а сын Хрущёва погиб на фронте. Депутат утверждает, что сейчас аналогичная ситуация.
«Ещё пройдёт время, и думаю, что если кто-то будет своим детям помогать [избежать призыв — Прим. ред.], наступит уголовная ответственность. Мы ещё спецоперацию до конца не доделали. Нам нужно защищать свою родину. Нас просто стравили с братским народом и зажали в такое положение, что у нас нет других вариантов. Киргизия, Таджикистан, Казахстан просто обкладывают нас со всех сторон и пытаются поставить на колени. Не каждый человек это понимает», отметил Плотников.
Причины такого положения депутат видит в том, что боевые действия идут не на территории РФ, а «если бы коллективный Запад пришёл к нам, то люди по- другому бы всё понимали».
Согласно декларации об имуществе и доходах за 2021 год, депутат Владимир Плотников стал самым состоятельным депутатом Пермской городской думы. Он задекларировал доход в 221 млн руб. (в 2020-м — 218,5 млн руб.). Плотников также владеет двумя жилыми домами площадью 418,6 и 520,3 кв. м, половиной квартиры в Испании площадью 118,5 кв. м, двумя автомобилями Rolls-Royce Ghost и ВАЗ 21 120 и земельными участками площадью 18 818 кв. м.
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