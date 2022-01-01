Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Марат Гельман объявлен в розыск В конце 2021 года галерист был признан иноагентом Поделиться Твитнуть

Марат Гельман

Константин Долгановский

Во вторник, 20 декабря, в базе розыска МВД появилась карточка с именем Марата Гельмана — коллекционера, галериста и политтехнолога. Как сообщают СМИ, он объявлен в розыск по уголовной статье, но не уточняется, по какой именно.

В конце 2021 года минюст России внёс Гельмана в реестр СМИ-иностранных агентов. Впоследствии на него составили протокол из-за того, что он не указывал этот статус при публикациях в интернете.

Марат Гельман — идеолог и технолог «пермской культурной революции», попытка которой была предпринята в Пермском крае в 2008-2011 годах под патронатом губернатора Олега Чиркунова и сенатора Сергея Гордеева.

С 2014 года проживает с семьёй в Черногории.





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