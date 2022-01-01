Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Марат Гельман объявлен в розыск
В конце 2021 года галерист был признан иноагентом
Во вторник, 20 декабря, в базе розыска МВД появилась карточка с именем Марата Гельмана — коллекционера, галериста и политтехнолога. Как сообщают СМИ, он объявлен в розыск по уголовной статье, но не уточняется, по какой именно.
В конце 2021 года минюст России внёс Гельмана в реестр СМИ-иностранных агентов. Впоследствии на него составили протокол из-за того, что он не указывал этот статус при публикациях в интернете.
Марат Гельман — идеолог и технолог «пермской культурной революции», попытка которой была предпринята в Пермском крае в 2008-2011 годах под патронатом губернатора Олега Чиркунова и сенатора Сергея Гордеева.
С 2014 года проживает с семьёй в Черногории.
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