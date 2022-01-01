В Пермском крае заработала пятая ледовая переправа Она соединила посёлок Кебраты и урочище Лугдын Поделиться Твитнуть

фото: МЧС

В Гайнском муниципальном округе Пермского края между п. Кебраты и урочищем Лугдын заработала ледовая переправа через Каму. Её протяжённость 280 м, а предназначена она для автомобилей грузоподъёмностью до 10 т. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

В ведомстве добавили, что это уже пятая ледовая переправа, открытая в регионе. Ранее заработали переправы через Кама в Соликамском ГО (п. Тюлькино — д. Тюлькино) и в Оханском ГО (Оханск — п. Юго-Камский), а также через Сылву в Кунгурском МО (с. Насадка — д. Мостовая, п. Ильича и с. Троица).

Инспекторы напоминают водителям и пассажирам правила пользования ледовыми переправами: выезжать на лёд нужно без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч; перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности.

При плохой видимости (туман или пурга) пользоваться переправой не рекомендуется.

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