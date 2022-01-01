Максим Артамонов В Пермском крае иноагентам запретят вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов Краевой парламент рассмотрит законопроект в январе Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Катаев

Игорь Катаев

Избирательная комиссия Пермского края внесла в Заксобрание законопроект, который запрещает иноагентам делать пожертвования в избирательный фонды кандидатов. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Об этом сообщает telegram-канал краевого парламента.

Если депутаты примут этот закон, то физлицам-иноагентам запретят вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и в фонды референдумов. Кроме того, такие лица не смогут входить в состав комиссий с правом решающего и совещательного голоса.

Помимо прочего, документ также предусматривает расширение перечня труднодоступных населённых пунктов при проведении выборов и референдумов и увеличение количества бюллетеней на участках, где есть большое количество избирателей-вахтовиков, имеющих право на включение в список избирателей/участников референдума по месту их временного пребывания.

В первом чтении этот законопроект депутаты должны рассмотреть в январе 2023 года.

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