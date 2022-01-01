Максим Артамонов В Перми не будут применять снегоплавильные установки до 2024 года При действующих контрактах с подрядчиками это не рентабельно Поделиться Твитнуть

Заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов на пленарном заседании гордумы выступил с докладом о зимнем содержании города в 2022 году. После доклада депутат Владимир Молоковских поинтересовался, планирует ли администрация Перми использовать снегоплавильные установки.

«Насколько я понимаю, в уборке снега две проблемы: первая его сгрести, вторая вывезти. В этом году активно обсуждалась тема снегоплавильных установок. Можете рассказать, это реально у нас или нет?» — спросил Молоковских.

Дмитрий Галиханов заявил, что пока вопрос о начале работы снеготаялок в Перми не стоит. Чиновник отметил, что в Москве такие установки оборудованы на больших коллекторах. В Перми же, при действующих контрактах с подрядчиками, это не рентабельно, но после 2024 года администрация рассмотрит целесообразность снегоплавильных установок.

Напомним, в начале ноября в городском департаменте дорог и благоустройства сообщили, что в Перми решено применять снегоплавильные установки в местах складирования снега. Такая мысль пришла чиновникам после того, как они ознакомились с опытом Уфы, где есть положительный опыт использования таких устройств.

Тогда сообщалось, что первую такую установку планируется оборудовать на участке по ул. Промышленной, где находится один из четырёх полигонов Перми. Его площадь составляет 10,5 га, а площадь всех снежных полигонов города — около 54 га, они могут вместить до 3 млн кубометров снега.

Снегоплавильная установка (снеготаялка) — это устройство для переработки (плавления) снега и слива полученной воды в канализацию или на землю. Они применяются там, где вывоз снега затруднён географически или нецелесообразен экономически. В мире такие устройства используются с XIX века.

В Москве в 2013 году работало 35 стационарных снегоплавильных пунктов, использующих тепловую энергию канализации, и четыре пункта, использующих стоки ТЭЦ.

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