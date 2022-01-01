Максим Артамонов В Перми начнут использовать снегоплавильные установки По мнению чиновников, это увеличит эффективность борьбы со снегом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства, специалисты мэрии Перми решили применять снегоплавильные установки в местах складирования снега. Такая мысль пришла чиновникам после того, как они ознакомились с опытом Уфы, где есть положительный опыт использования таких устройств.

Первую снегоплавильную установку планируется установить на участке по ул. Промышленной, где находится один из четырёх полигонов Перми. Снежный полигон на ул. Промышленной — третий по размеру в Перми. Его площадь составляет 10,5 га, а площадь всех снежных полигонов города — около 54 га, они могут вместить до 3 млн кубометров снега.

О том, когда снегоплавильная установка начнёт работать на полигоне и какие будут её мощности, в пресс-службе мэрии не уточнили. Не сообщается также и о том, где ещё планируется задействовать подобные устройства. «Все эти вопросы прорабатываются», — отметили в администрации.

Снегоплавильная установка (снеготаялка) — это устройство для переработки (плавления) снега и слива полученной воды в канализацию или на землю. Они применяются там, где вывоз снега затруднён географически или нецелесообразен экономически. В мире такие устройства используются с XIX века.

В Москве в 2013 году работало 35 стационарных снегоплавных пунктов, использующих тепловую энергию канализации, и четыре пункта, использующих стоки ТЭЦ.

Напомним, в конце февраля этого года депутат Пермской городской думы Владимир Плотников предложил чиновникам мэрии Перми создать временные площадки для хранения снега. Он пояснил, что в городе действуют четыре полигона, и после снегопада они не справляются с приёмкой снега. Из-за этого подрядчики стоят в очереди, чтобы вывезти снег.

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