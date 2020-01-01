Мария Сыропятова В районах Перми могут появиться временные полигоны для хранения снега А подрядчиков предложено премировать за качественную работу Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 22 февраля 2022 года, депутат Пермской городской думы Владимир Плотников вышел с инициативой о рекомендации мэрии Перми создать временные площадки для хранения снега.

По словам Плотникова, депутаты на рабочей группе по контролю за содержанием дорог и улиц Перми в зимний период остались недовольны несвоевременным вывозом снега на полигоны.

«В городе действуют четыре полигона, и после снегопада они не справляются с приёмкой снега, — отметил Владимир Плотников. — Подрядчики стоят в очереди, чтобы вывезти снег». Также, по мнению депутата, строительство на ул. Промышленной ещё одного полигона не решит проблемы.

Поэтому Плотников предложил администрации города проработать вопрос о площадках для временного хранения снега с последующим вывозом его на полигоны.

Пермская городская дума поддержала инициативу Владимира Плотникова.

Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов отметил, что проблемы подрядчиков возникли в том числе из-за резкого роста цен на проведение работ по заключённым ранее контрактам.

«Затраты на производство работ растут и растут несопоставимо с ростом стоимости контрактов, — сказал Филиппов. — Для того чтобы стимулировать подрядчика, есть кнут и пряник. И в данной ситуации кажется, что необходимо подумать над пряником. В рамках заключённых контрактов можно увеличить стоимость работ до 10%».

При этом Александр Филиппов отметил, что вопрос об увеличении стоимости работ в рамках заключённых контрактов — это тема для обсуждений и дискуссий.

Депутат Сергей Захаров поддержал предложение Александра Филиппова.

«Нам надо пересмотреть наши подходы, иначе к следующей зиме останемся без подрядчиков. Если пятилетние контракты имеют низкую стоимость оплаты, многие действительно не доживут», — заявил Захаров.

Пермская городская дума рекомендовала мэрии Перми проработать вопрос о создании временных площадок для хранения снега в каждом районе города.

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