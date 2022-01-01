Бывший начальник УВД Перми возглавил региональный филиал Президентской академии Игоря Орлова представили коллективу 19 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководителем Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) назначен Игорь Орлов. 19 декабря нового руководителя представили коллективу филиала.

Ранее занимавшая должность и.о. директора Пермского филиала Татьяна Евтух продолжит работу в организации в качестве заместителя директора.

Представляя Игоря Орлова коллективу, руководитель отдела Департамента региональной политики РАНХиГС Нина Дёмина подчеркнула, что сегодня перед Пермским филиалом стоят новые важные образовательные и научные задачи. Она выразила уверенность, что филиал усилит позиции в подготовке профессиональных управленческих кадров для государственного, общественного и бизнес-секторов.

Игорь Орлов в разные годы был начальником УВД Перми, заместителем губернатора Пермской области, министром общественной безопасности Пермского края, заместителем председателя правительства Пермского края, руководителем блока «Управление ресурсами», начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по городу Москве, депутатом Законодательного собрания Пермского края на постоянной основе.

Игорь Орлов имеет учёную степень «Кандидат социологических наук", а также практический опыт преподавательской работы в образовательных организациях.

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