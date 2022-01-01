Максим Артамонов
В Перми скончался шансонье Павел Павлецов
Эстрадный певец умер в день своего 46-летия
В Перми 19 декабря в больнице скончался бард Павел Павлецов. Об этом рассказал его коллега Игорь Герц на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Причина смерти — рак.
По словам Герца, в день рождения Павла он навещал его в больнице, где тот проходил лечение. Он показал ему видеопоздравление от друзей и коллег.
«Он обрадовался, передал всем приветы и благодарность. Потом уснул и уже не проснулся...», — написал Герц.
В связи со смертью Павлецова его друзья объявили о сборе средств на похороны артиста.
Павел Павлецов — автор-исполнитель в жанрах: русский шансон, рок-шансон, эстрадный шансон. Лауреат многих всероссийских фестивалей. Один из самых популярных его клипов «Немолодой» набрал на Youtube более 540 тыс. просмотров.
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