Максим Артамонов В Перми скончался шансонье Павел Павлецов Эстрадный певец умер в день своего 46-летия Поделиться Твитнуть

В Перми 19 декабря в больнице скончался бард Павел Павлецов. Об этом рассказал его коллега Игорь Герц на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Причина смерти — рак.

По словам Герца, в день рождения Павла он навещал его в больнице, где тот проходил лечение. Он показал ему видеопоздравление от друзей и коллег.

«Он обрадовался, передал всем приветы и благодарность. Потом уснул и уже не проснулся...», — написал Герц.

В связи со смертью Павлецова его друзья объявили о сборе средств на похороны артиста.

Павел Павлецов — автор-исполнитель в жанрах: русский шансон, рок-шансон, эстрадный шансон. Лауреат многих всероссийских фестивалей. Один из самых популярных его клипов «Немолодой» набрал на Youtube более 540 тыс. просмотров.

Напомним, в 1999 году в Кургане скончался другой пермский бард — Сергей Наговицын. Через 20 лет после его смерти в центре Перми появилось панно с его изображением. Граффити стало одним из узнаваемых символов города.









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