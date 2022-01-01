Максим Артамонов В Перми восстановлено граффити с изображением музыканта Сергея Наговицына Портрет убирали в связи с капремонтом дома Поделиться Твитнуть

В центре Перми на фасаде дома по ул. Петропавловской, 97 восстановлен уличный портрет пермского музыканта Сергея Наговицына.

Как рассказал изданию «Текст» художник Николай Старков, сама концепция рисунка осталась прежней, но немного изменилось исполнение.

Напомним, изображение артиста появилось в 2019 году на фасаде жилого дома на перекрестке улиц Крисанова и Петропавловской. Авторы панно — Николай Старков и Даниил Блинов. При этом изначально планировалось изобразить портрет на доме по ул. Петропавловской, 97, в котором жил музыкант, но там не нашлось места, поэтому его нарисовали на соседнем доме. Инициатором выступила вдова Сергея — Инна, а средства на работу собрали поклонники творчества Наговицына.

Осенью этого года в доме начался капитальный ремонт в рамках подготовки Перми к 300-летнему юбилею, и панно с изображением барда убрали. А в начале ноября стало известно, что граффити внесено в паспорт проекта и утверждено краевым минкультом и городским департаментом градостроительства и архитектуры.

Сергей Наговицын родился в Кировском районе Перми в 1968 году. Он приобрёл популярность как автор-исполнитель песен в жанре городского романса и русского шансона. При жизни музыканта было выпущено семь альбомов, а после — ещё три. Он скончался в 31 год от остановки сердца после концерта в Кургане в 1999 году.

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