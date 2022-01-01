В МЧС предупредили о гололёде и изморози в Пермском крае С 20 декабря ожидается резкое похолодание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В региональном управлении МЧС выпустили очередное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Пермском крае. Об этом сообщает ВЕТТА.

После оттепели и температуры около 0 градусов с 20 декабря ожидается резкое похолодание. В связи с этим в Прикамье прогнозируются наслоение изморози на проводах, линиях электропередачи и ветвях деревьев, а на дорогах образуется гололёд.

Завтра в Пермском крае ожидается -16... -19 градусов.

Пермские спасатели просят жителей Пермского края соблюдать в непогоду правила безопасности. Водителям следует строго придерживаться ПДД.

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