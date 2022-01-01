В Перми пройдут лекции известных спикеров о финансах в жизни и бизнесе Мероприятие состоится 22 декабря в 13:30 в зале IMALL. Поделиться Твитнуть

ФИНАНСЫ В ЖИЗНИ — НАТАЛЬЯ СМИРНОВА, член американской ассоциации Financial Planning Association, директор программы «Советник по личным финансам» в МГУ, автор программы «Личные финансы с Натальей Смирновой» на World Busines Channel и телеканале МИР, колумнист Forbes, «Ведомостей», РБК, «Эксперта», «Коммерсант Денег» и др.

Тема: Управление личными финансами в период нестабильности.

Что делать с кредитами: брать ли новые, гасить ли старые?

Отложить крупные покупки или нет?

Что будет с недвижимостью?

Как сохранить накопления в рублях?

Что делать с валютой?

ФИНАНСЫ В БИЗНЕСЕ — ОЛЬГА ГАВРИЛОВА, эксперт по управлению финансовым результатом, руководитель консалтинговой компании «Gavrilova — Consulting», приглашенный преподаватель ВШКУ РАНХиГС, АНХ прu Правитeльстве РФ, АСИ, научный редактор ряда переводных книг по финансовой тематике, автор статей и вебинаров для журналов «Финансовый директор», «Планово-экономический отдел».

Тема: Системный подход к финансовому управлению бизнесом.

В чем ценность бизнеса и как ее максимизировать?

В чем разница между результатом и эффективностью достижения результата?

Типичные проблемы финансового управления бизнесом. Как их избежать.

Финансовые координаты бизнеса как основа для принятия правильных управленческих решений.

Встреча проходит в рамках проекта финансовой грамотности. Без оплаты. Количество мест ограничено, просим зарегистрироваться — Встреча проходит в рамках проекта финансовой грамотности. Без оплаты. Количество мест ограничено, просим зарегистрироваться — https://vk.cc/cjR80L Формат встречи — интерактив. Предварительные вопросы приветствуются.

Подробности — на https://vk.com/fingram59 и на +79197117336.

БУДЬТЕ ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫМИ! ПРИНИМАЙТЕ ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ!

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