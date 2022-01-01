В пермской мэрии рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь Автобусы и трамваи будут ходить до 4 часов утра Поделиться Твитнуть

Общественный транспорт Перми 31 декабря будет работать до 23:00, а в новогоднюю ночь, 1 января, — с 00:30 до 04:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, в ночью можно будет воспользоваться автобусными маршрутами № 10, 14, 20, 32, 50, 53, 68 и 77, а также трамваями № 4, 7 и 12.

Регулярные рейсы от начальных и конечных остановочных пунктов будут отправляться с 00:30 до 03:00 с интервалом в полчаса. Последние рейсы трамваев в депо Балатово отправятся от конечных остановок с 03:30 до 03:50.

Также в дептрансе сообщили, что днём 1 января автобусы и трамваи будут работать по сокращённому графику воскресного дня, со 2 по 8 января — по расписаниям выходных дней.

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