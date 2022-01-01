В Прикамье шесть человек на снегоходе провалились под лёд на Сылве Пострадавшие госпитализированы Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы Пермского ЛО МВД России на транспорте

Возле деревни Алебастрово в Пермском крае произошло ЧП на реке Сылва. Передвигавшиеся по застывшему руслу на снегоходе шесть человек провалились под лёд.

Как сообщает «КП-Пермь», происшествие случилось 10 декабря в районе железнодорожного моста.

Транспортное средство утонуло сразу, а людям удалось выбраться из воды. Позднее они были доставлены в больницу с сильным переохлаждением.





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