Суд обязал авиакомпанию вернуть пермякам деньги за пропавшие из-за пандемии билеты Жителям Прикамья из-за коронавируса дважды не удалось улететь на курорты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПАО «Аэрофлот» вернёт пермской семье деньги за авиабилеты, неиспользованные из-за пандемии, а также выплатит компенсацию морального вреда. Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Пострадавшие дважды собирались в отпуск и оба раза рейсы из-за коронавирусных ограничений были отменены.

Так, в январе 2020 года семья хотела отправиться в отпуск в Таиланд, но поездка была сорвана, тогда часть суммы, потраченной на билеты, была переброшена на покупку новой воздушной перевози в Турцию в мае, но и этот рейс по решению Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 был отменён.

Тогда глава семейства обратился к ответчику с претензией о возврате полной стоимости авиабилетов. Спор разрешил Дзержинский районный суд Перми. Он счёл требования истца о возврате денежных средств обоснованными и постановил взыскать с ПАО «Аэрофлот» в пользу каждого из членов семьи (мужа, жены и двух детей) почти по 120 тыс. рублей, 25 тыс. из которых — компенсация морального вреда.

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