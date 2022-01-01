Максим Артамонов В Пермском крае на пожаре погиб человек За сутки в регионе произошло шесть возгораний Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

На территории Пермского края за 18 декабря зарегистрировано шесть пожаров: по одному на территории Соликамска и Губахи, а также Березовского, Большесосновского, Александровского и Пермского муниципальных округов. В результате пожаров один человек погиб, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар с погибшим произошёл в жилом доме села Петропавловск Большесосновского муниципального округа. В 16:44 18 декабря поступило сообщение о возгорании. К месту происшествия выехали 14 человек личного состава и машины МЧС.

По прибытии пожарные установили, что горит крыша дома и пристроя. Приблизительная площадь пожара составила 63 кв. м.

Основными причинами возникновения пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, отметили в МЧС.

«Категорически запрещается оставлять топящуюся печь и включенные электрические приборы без присмотра или поручать надзор за ними маленьким детям — это одна из распространенных ситуаций, когда возникают пожары», пояснили в ведомстве.

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