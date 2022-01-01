За выходные в Перми задержаны 34 нетрезвых водителя Шестеро из них управляли авто в пьяном виде повторно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минувшие выходные в Перми сотрудники ГИБДД задержали 34 водителя в состоянии опьянения, причём шестеро из них управляли автомобилем в нетрезвом виде повторно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пешеходы нарушили правила перехода проезжей части 146 раз, 133 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам. 12 шофёров управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Также выявлено три нарушения, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Всего за уикенд госавтоинспекторами было пресечено 887 нарушений ПДД.

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