Снегопад в Прикамье оказался слабее ожидаемого Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Снегопад Пермского края оказался слабее ожидаемого. За 12 часов 18 декабря в Чайковском выпало 11 мм осадков, в Ножовке и Кудымкаре — по 10 мм, в Перми и Осе — по 9 мм. Об этом сообщили в ГИС-Центре Пермского университета.

Ночью больше осадков выпадет на севере и востоке края, а в Перми возможен лишь слабый снег. Температура воздуха перейдёт через 0 градусов, ожидается первая с середины ноября оттепель.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в регионе в воскресенье может выпасть до 20 мм осадков.

По данным МЧС, в ночь на понедельник и весь день 19 декабря в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления: мокрый снег, по югу снег с дождём, местами сильные, туман, в отдельных районах на дорогах будет образовываться гололёд, возможно наслоение мокрого снега на линиях электропередачи и ветвях деревьев.

Всё это опять может привести к обрыву линий электропередачи, авариям на системах ЖКХ, заторам и увеличению ДТП на дорогах.

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