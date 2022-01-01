Неделя в Прикамье начнётся с сильного снега с дождём и гололёда В МЧС просят соблюдать осторожность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на понедельник и весь день 19 декабря в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления: мокрый снег, по югу снег с дождём, местами сильные, туман, в отдельных районах на дорогах будет образовываться гололёд, возможно наслоение мокрого снега на линиях электропередачи и ветвях деревьев.

Всё это опять может привести к обрыву линий электропередачи, авариям на системах ЖКХ, заторам и увеличению ДТП на дорогах.

В МЧС рекомендовали жителям не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и стараться не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на электросетях нужно сразу обесточить все электроприборы. Водителям следует избегать резких манёвров и торможений, пешеходам — передвигаться максимально осторожно.

В случае возникновения ЧС следует звонить в службы экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона. Вызов бесплатный.

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