Скончалась ведущая солистка Пермской оперы Лидии Арутюновой был 91 год Поделиться Твитнуть

Скончалась Лидия Арутюнова, бывшая с 1956 по 1980 год ведущей солисткой Пермской оперы. Об этом сообщили в пресс-службе театра, выразив соболезнования родным и близким. Лидии Васильевне был 91 год.

Будучи ученицей Александра Шморгонера, творческую карьеру Лидия Арутюнова начала в 1952 году, поступив в труппу Свердловского театра оперы и балета.

За время работы в Перми она исполнила такие партии из меццо-сопранового репертуара, как Ольга, Няня («Евгений Онегин»)(16+), Солоха («Черевички»)(12+) и Графиня («Пиковая дама»)(16+) в операх Чайковского; Любаша («Царская невеста» Римского-Корсакова)(16+), Кончаковна, Половецкая девушка («Князь Игорь» Бородина)(16+), Кармен, Мерседес («Кармен» Бизе)(16+), Азучена («Трубадур»)(16+), Амнерис («Аида»)(16+) и Ульрика («Бал-маскарад»)(16+) в операх Верди. Кроме того, Лидия Васильевна участвовала в первой российской постановке оперы Дворжака «Черт и Кача»(16+), выступив в партии Качи, а также стала первой исполнительницей партии Кикиморы в опере Жанетты Кузнецовой «Липанюшка»(6+).

Прощание с Лидией Арутюновой состоится 19 декабря в 14:30 по адресу: ул. Грачева, 12К.

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