Мэрия Перми снова выставила на торги участки на улицах Фрезеровщиков и Белозерской Земля реализуются под многоквартирную жилищную застройку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском департаменте имущественных отношений снова выставили на торги два земельных участка по адресам: ул. Фрезеровщиков, 34а и ул. Белозерской, 30а. Они реализуются под строительство многоквартирного жилья. Аукционы пройдут 26 января 2023 года.

Площадь участка на ул.Фрезеровщиков, 34а (разрешенное использование — среднеэтажная жилая застройка, территориальная зона Ж-2) — 16 801,85 кв. м, начальная цена — 47 281 тыс. руб., срок аренды 10 лет 8 месяцев.

Площадь участка на ул. Белозерской, 30а (разрешенное использование — многоквартирные жилые дома, территориальная зона Ж-1) — 3 850 кв. м, начальная цена — 2 913 тыс. руб., срок аренды — 5 лет 6 месяцев.

Оба участка уже выставлялись на аукцион в начале декабря, но желающих их арендовать не нашлось.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.