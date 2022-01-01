Пермяков пригласили в долины малых рек на праздник снежных фонарей Мероприятие пройдёт 21 декабря Поделиться Твитнуть

В среду, 21 декабря, в Перми состоится «Праздник снежных фонарей». Его участники смогут своими руками слепить фонари из снега и украсить ими долины малых рек города. Об этом ТК ВЕТТА сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

В этом году мероприятие пройдёт в нескольких речных долинах города. В 17:00 — на реке Малая Язовая (ул. Целинная, 29б), в 18:00 — на речке Уинке в Саду соловьёв, возле места отдыха «Золотые пески» (ул. Подлесная), на речке Данилиха (Серебрянский проезд, 19), на ул. Кировоградской, 70/1 (справа от водонапорной башни).

Любой желающий может выбрать ближайшую локацию и присоединиться к празднику.

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