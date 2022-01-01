Житель Перми пригрозил знакомой из Интернета убийством и изнасиловал Жертва сама пригласила преступника в гости Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Перми суд вынес приговор 47-летнему местному жителю, обвиняемому в изнасиловании, соединённом с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом было установлено, что в июне 2022 года мужчина приехал в гости к 40-летней женщине, с которой познакомился на одном из сайтов в Интернете.

Общение началось с совместного употребления спиртных напитков, после чего мужчина начал угрожать хозяйке убийством и изнасиловал.

Преступника приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.