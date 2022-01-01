Председатель пермского ЖСК осуждена за присвоение 4,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Свердловском районном суде Перми вынесен приговор по уголовному делу председателя ЖСК — 69. Женщина признана виновной в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, виновная с марта 2014 года по июль 2017 года, имея доступ к расчетным счетам жилищно-строительного кооператива, распоряжалась находящимися на них денежными средствами. В результате возглавляемой ею организации был причинён материальный ущерб на сумму свыше 4,3 млн рублей.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно и штрафу 50 тыс. рублей.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.