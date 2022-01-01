Администрация Перми отозвала инициативу об освобождении сотрудников оборонных предприятий от платы за парковку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На декабрьском заседании Пермской городской думы не будет рассматриваться проект решения об освобождении сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Перми от платы за парковку.

Как заявили изданию «Коммерсант-Прикамье» в пресс-службе мэрии, документ отозван для дополнительной проработки.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Перми предлагала рассмотреть на думе в декабре проект решения об освобождении работников ОПК от обязанности оплачивать парковку в центре города. По задумке чиновников, это стало бы мерой поддержки работников оборонных заводов. Чтобы реализовать инициативу, предполагалось завести специальный реестр транспортных средств работающих в ОПК.

Добавим, что на сегодня в зоне платной парковки находится лишь одно предприятие ОПК — «Пермская научно-производственная приборостроительная компания».

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