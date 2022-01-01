Администрация Перми отозвала инициативу об освобождении сотрудников оборонных предприятий от платы за парковку
На декабрьском заседании Пермской городской думы не будет рассматриваться проект решения об освобождении сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Перми от платы за парковку.
Как заявили изданию «Коммерсант-Прикамье» в пресс-службе мэрии, документ отозван для дополнительной проработки.
Напомним, ранее сообщалось, что администрация Перми предлагала рассмотреть на думе в декабре проект решения об освобождении работников ОПК от обязанности оплачивать парковку в центре города. По задумке чиновников, это стало бы мерой поддержки работников оборонных заводов. Чтобы реализовать инициативу, предполагалось завести специальный реестр транспортных средств работающих в ОПК.
Добавим, что на сегодня в зоне платной парковки находится лишь одно предприятие ОПК — «Пермская научно-производственная приборостроительная компания».
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