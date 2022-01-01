Максим Артамонов В Перми работников «оборонки» могут освободить от платы на парковках в центре Этот вопрос мэрия внесла на рассмотрение гордумы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми решила поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Чиновники хотят освободить работников таких предприятий от обязанности оплачивать парковку в центре города. Проект находится на рассмотрении Пермской гордумы. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, близкие к городским властям.

По задумке чиновников, работники ОПК смогут бесплатно ставить свои автомобили на платных парковках, которые находятся около предприятий. Для этого мэрия хочет разработать и вести специальный реестр транспортных средств сотрудников.

На сегодня в зоне платной парковки находится лишь одно предприятие ОПК — «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Лоббистом идеи освободить работников "оборонки" от платы за парковки называют руководителя приборостроительной компании Алексея Андреева.

Чиновники ввели систему платных парковок в Перми с 2016 года. Это решение городских властей вызвало критику со стороны автомобилистов. Но чиновники ссылались на то, что «внедрение системы платных парковок позволило увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города и сократить время длительной стоянки автомобилей».

Сегодня зона платной парковки ограничена улицами Крисанова, Пушкина, Комсомольским проспектом, Успенского, Осипенко, Сибирской, Чернышевского, Островского, Революции, Клименко, Парковой, Монастырской и Окулова.

С 28 ноября в центре города начала действовать новая тарифная зона платной парковки № 102. Размер платы за её использование — 30 руб. в час, вне этой зоны автомобилисты платят за парковку 20 руб. в час.

Платные парковки работают по будням с 09:00 до 19:00. В выходные ими можно пользоваться бесплатно.

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