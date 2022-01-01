Каждый второй житель Перми поддерживает пожизненный запрет на продажу сигарет молодежи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно итогам опроса сервиса SuperJob, 51% жителей Перми поддержал бы пожизненный запрет на продажу сигарет подрастающему поколению в России. Подобный закон недавно был принят в Новой Зеландии. Там запрещается продажа табачных изделий людям, рождённым после 1 января 2009 года.

Более половины пермяков считают, что подобная инициатива в РФ увеличила бы продолжительности жизни и снизила число заболеваний, вызванных курением.

Впрочем, 23% опрошенных возражает против столь радикальных мер.

Чаще всего за пожизненный запрет продажи сигарет молодёжи голосовали те, кто никогда не курил (53%), и люди до 34 лет (62%) реже всего — курильщики (30%) и люди старше 45-ти (40%).

Между тем среди никотинозависимых 13% респондентов дают зарок бросить пагубную привычку с нового года.

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