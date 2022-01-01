Олег Антонов В санкционный список ЕС попали ещё два пермских предприятия Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В девятый санкционный список Евросоюза попали пермские предприятия, входящие в комплекс «Объединенной двигателестроительной компании» (ОДК). Это «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские моторы».

Они, как сказано в документе, занимаются разработкой и производством двигателей для военной промышленности и несут ответственность за поддержку действий, которые подрывали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Всего в списке 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом.

Ранее сообщалось о вхождении в девятый список санкций пермского предприятия «Мотовилихинские заводы».





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